Гражданка РФ погибла на Бали после ДТП
Бали, Индонезия, 20 февраля 2023, 16:21 — REGNUM Жительница Новосибирска, попавшая в дорожно-транспортное происшествие на острове Бали в Индонезии, скончалась в больнице, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что гражданка РФ получила серьезные травмы в результате произошедшего ещё 12 февраля ДТП на Бали. Она сильно ударилась головой после того, как вылетела из сиденья мопеда. Врачи диагностировали перелом черепа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таиланде гражданка России попала в больницу после пожара в отеле.