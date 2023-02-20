Бали, Индонезия, , 16:21 — REGNUM Жительница Новосибирска, попавшая в дорожно-транспортное происшествие на острове Бали в Индонезии, скончалась в больнице, сообщает РИА Новости.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что гражданка РФ получила серьезные травмы в результате произошедшего ещё 12 февраля ДТП на Бали. Она сильно ударилась головой после того, как вылетела из сиденья мопеда. Врачи диагностировали перелом черепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таиланде гражданка России попала в больницу после пожара в отеле.