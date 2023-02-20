Пхукет, Таиланд, 20 февраля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Туристку из России госпитализировали после пожара в отеле на острове Пхукет в Таиланде, сообщает газета Phuket Express.

Стрингер/РИА Новости Пхукет

Сообщается, что пожар произошел на кухне ресторана, расположенного на первом этаже отеля. В результате инцидента пострадала гражданка РФ. Её доставили в больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Полиция приступила к расследованию инцидента.

О других пострадавших местная газета не сообщает.