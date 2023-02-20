Москва, , 14:13 — REGNUM Украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, и бежавший из России актёр Алексей Панин устроили в Испании антироссийскую вакханалию. Видео с концерта Сердючки в Аликанте опубликовал телеграм-канал «Русская весна».

Андрей Данилко © Владимир Астапкович/РИА Новости

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На кадрах видно, как Сердючка во время выступления выкрикивала русофобские фразы. Панин вначале активно плясал под её репертуар, после чего вошёл в раж, выскочил на сцену в майке с провокационным принтом о российском президенте, а потом расцеловал сценическую мать Сердючки.

Известно, что средства, собранные от этого выступления, было решено направить на поддержку ВСУ, которым с марта минобороны Украины пообещало в несколько раз урезать довольствие и лишить боевых выплат.

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Напомним, в апреле 2022 года был опубликован список украинских артистов, музыкантов и журналистов, которым Россия запретила въезд на территорию страны на 50 лет. В него вошёл и Андрей Данилко.

Российский актер Алексей Панин ранее заявил о своей ненависти к России. Страну он назвал «грязной, уголовной и гомофобной», а граждан — ненавидящими друг друга.