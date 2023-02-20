РИА Новости: военным на Украине в марте существенно урежут зарплаты и лишат боевых выплат

Киев, , 04:11 — REGNUM Большинству военнослужащих на Украине, в том числе «срочникам», мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта, в несколько раз урежут заработные платы и лишат боевых выплат. О грядущих изменениях сообщил РИА Новости информатор.

ВСУ U.S. Army Europe

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Министр обороны Украины Алексей Резников подписал ещё в январе приказ, в котором говорится об отмене военнослужащим ВСУ выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. гривен (около 60 тыс. рублей), которое было положено всем категориям военных с февраля 2022 года.

«На деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз», — сообщил собеседник агентства.

Таким образом, с марта мобилизованные будут получать в два раза меньше: вместо 40 тыс. гривен — 20,1 тыс., а для солдат-срочников довольствие уменьшится в четыре раза — чуть больше 10 тыс. гривен, или 300 гривен в день.

Дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в месяц должно выплачиваться только тем украинским военнослужащим, которые находятся на передовой.

От источников в ВСУ известно, что на деле вознаграждение в 3 тыс. гривен будет выплачено только за день, когда солдат или офицер принимает непосредственное участие в боевых действиях наступательного характера. При отступлении или в обороне — 1 тыс. гривен. При этом если солдата заметят в любом опьянении, он не получит вообще дополнительное вознаграждение.

«А мы знаем, что наркотическая зависимость имеет широкое распространение в рядах ВСУ, об этом говорят многочисленные признания военнопленных», — пояснил источник.

Урезали капитально довольствие и добровольцам, теробороне.

Как сообщало ИА REGNUM, американцы вербуют джихадистов для террористических атак против России. В январе было отобрано 60 таких террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Они проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Ат-Танф в Сирии.