Москва, 20 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Бежавший из России актёр Алексей Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ. Видео выступления в Аликанте опубликовал телеграм-канал «Русская весна».

Владимир Астапкович/РИА Новости Андрей Данилко

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На кадрах видно, как украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, во время выступления выкрикивал со сцены русофобские фразы. Панин в футболке с антироссийским принтом сначала активно танцевал под его репертуар, затем выскочил на сцену и также произнес речь в поддержку происходящего, после чего расцеловал сценическую мать Сердючки.

Известно, что средства, собранные от этого выступления, было решено направить на поддержку ВСУ, которым с марта минобороны Украины пообещало в несколько раз урезать довольствие и лишить боевых выплат.

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Напомним, в апреле 2022 года был опубликован список украинских артистов, музыкантов и журналистов, которым Россия запретила въезд на территорию страны на 50 лет. В него вошёл и Андрей Данилко.

Российский актер Алексей Панин ранее заявил о своей ненависти к России. Страну он назвал «грязной, уголовной и гомофобной», а граждан — ненавидящими друг друга.