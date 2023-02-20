Пекин, 20 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предостерёг Китай от поставок оружия в Россию. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил 20 февраля в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Он подчеркнул, что в конфликте России и Украины «этот шаг означал бы драматический поворот».

«Если Китай будет поставлять оружие, то это может очень быстро вызвать похожие последствия. Китай должен это учитывать. Я надеюсь, что до этого дело не дойдет, но, конечно, американцы просто так не утверждали бы», ― пояснил глава МИД.

Ассельборн добавил, что тогда «Европейский союз будет вынужден ввести санкции против Китая». Он также заявил, что 20 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят санкции против иранских фирм, которые Киев и страны Запада обвиняют в якобы поставке беспилотников России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу CBS, что у него есть информация о том, что Китай может предоставить России оружие и боеприпасы для ведения боевых действий против Украины, что вызывает беспокойство. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что любая поставка оружия вызовет «серьёзные проблемы» в американо-китайских отношениях.

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В ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что оружие на поле боя Украине «непрерывно поставляют США, а не Китай», а Вашингтону нужно прекратить перекладывать ответственность на других. Он также подчеркнул, что США не имеют права отдавать Пекину приказы.