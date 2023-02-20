Пекин, , 12:26 — REGNUM Оружие Украине поставляют США, а не Китай, Вашингтону нужно прекратить перекладывать ответственность на других. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 20 февраля.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай», — отметил Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая уточнил, что США не имеют права отдавать Пекину приказы. По его словам, Китай также не приемлет угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Всему международному сообществу, как сказал Ван Вэньбинь, уже ясно, кто призывает к диалогу, а кто подливает масло в огонь и провоцирует конфликт.

«Политика Китая по украинскому вопросу сводится к одной фразе: продвигать примирение и содействовать проведению переговоров», — добавил китайский дипломат.

Представитель МИД Китая также призвал Вашингтон переосмыслить свои действия и предпринять больше шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Линдси Грэм предостерег Китай от «летальной» военной помощи России. По его словам, это всё равно что купить билет на «Титаник» после просмотра фильма.