Вашингтон, 20 февраля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Сенатор США Линдси Грэм предостерег Китай от «летальной» военной помощи России, напомнив о «Титанике», сообщает телеканал ABC.

Zuma/TASS Сенатор США Линдси Грэм

По его словам, государство, которое решит оказать военную помощь Москве, должно заплатить высокую цену. Американский политик считает, что мир должен наказать Пекин в случае предоставления летального оружия России.

«Это все равно что купить билет на «Титаник» после того, как вы посмотрели фильм. Не стоит этого делать», — предупреждает Линдси Грэм, отметив, что самая катастрофическая вещь, которая может произойти с американо-китайскими отношениями, — это предоставление Китаем оружия России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай может способствовать сдерживанию России, став посредником между странами. Соединенные Штаты Америки также неоднократно предупреждали Пекин о последствиях решений находиться на стороне России. В свою очередь член политбюро Центрального комитета КПК Ван И сообщил, что Китай намерен строить отношения с Москвой по своему усмотрению.

Как ранее сообщало Global Times, после Украины страны НАТО задумали новый вооружённый конфликт — на Тайване.