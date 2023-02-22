Ростов-на-Дону, 12 января, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в разрешении сложной дорожной ситуации, которая возникла в результате закрытия аварийного моста на улице Малиновского. В первый рабочий день 2021 года в городе-миллионнике начался транспортный коллапс.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

«Предупреждал об этом ранее генпрокурора РФ, когда просил провести проверку в связи с невводом в эксплуатацию обещанного донскими властями дублёра моста на улице Малиновского. <…> Особый акцент в обращении я сделал на провале ростовских чиновников, которые не смогли создать условия для прокладки дороги к уже построенному мосту-дублёру, из-за чего ростовчане теперь вынуждены объезжать ремонтируемый мост через весь город», — написал народный избранник в Instagram.

Федяев напомнил, что реконструкция путепровода на улице Малиновского ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Именно поэтому депутат пытается привлечь внимание федеральных структур к данной теме.

ИА REGNUM сообщало, что в первый рабочий день 2021 года Ростов-на-Дону парализовали пробки. Автомобильные заторы возникли из-за закрытия аварийного путепровода на улице Малиновского. Несмотря на то, что дублёр старого моста построен, подъездные пути к нему отсутствуют. Обустроить их обещают лишь через полгода.