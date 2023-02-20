Берлин, 20 февраля, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в ближайшее время будет некая ясность, определяющая события для Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

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«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — сказал Писториус журналистам Bloomberg.

Министр добавил, что приоритетной задачей для союзников Украины является обеспечение противовоздушной обороны.

«В течение трёх месяцев нам необходимо добиться создания надежной, рабочей ПВО», — уточнил Борис Писториус.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России опубликовало видео работы в зоне спецоперации по «трём семеркам»: самоходной установки (САУ) «Мста-С» и гаубиц Д-20 Центрального военного округа.