Москва, 20 февраля, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало видео работы в зоне спецоперации по «трём семеркам»: самоходной установки (САУ) «Мста-С» и гаубиц Д-20 Центрального военного округа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Мста-С»

Читайте также: Российские десантники укрепляются на выгодных позициях в ЛНР

Расчеты «Мста-С» и гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений российской армии ежедневно проводят огневые налеты для поражения живой силы и техники ВСУ.

Командиры смешанных артиллерийских дивизионов для поражения получают до 50 различных целей за сутки. В зависимости от дальности и вида цели они распределяют их среди расчетов пушек и САУ.

Отмечается, что слаженные и эффективные действия артиллерии ЦВО не дают противнику перебрасывать резервы и поддерживают наступление бойцов ВС РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3781905" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, десантным подразделениям ВС РФ в Луганской Народной Республике помогают продвигаться БМП-2М «Бережок».