Вашингтон, 20 февраля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своём блоге на YouTube иронично раскритиковал просьбы президента Украины Владимира Зеленского предоставить Киеву истребители. По словам американского разведчика, даже если ВСУ и получит истребители, использовать они их не смогут — подготовка кадров авиации занимает достаточно долгое время, а на Украине нет профессиональных пилотов для западной техники.

U.S. Air Force Истребители F-22 ВВС США

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«Вы не можете просто прыгнуть в современный самолёт и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою», — предупредил Риттер.

Офицер пояснил, что даже самая короткая учебная программа в США рассчитана на 6-8 месяцев обучения.

«Как сказал Владимир Зеленский, через восемь месяцев будет слишком поздно», — сыронизировал Скотт Риттер.

Отметим, украинский лидер не теряет надежд на поставки западного вооружения: танков, истребителей, боеприпасов. Жители стран Запада и США выражают протесты против оказания помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне участники акции против оказания военной помощи Украине обвинили администрацию действующего президента США Джо Байдена в «коррумпированности» и призвали прекратить способствовать гибели людей.