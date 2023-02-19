Вашингтон, 20 февраля, 2023, 00:14 — ИА Регнум. В Вашингтоне участники акции против оказания военной помощи Украине обвинили администрацию действующего президента США Джо Байдена в «коррумпированности» и призвали прекратить способствовать гибели людей, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала, что работала на Джо Байдена, но не ожидала, что отношения с Россией с его приходом к власти станут такими конфликтными.

«Россия — не враг, Китай — не враг. Враг — это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена. Это нужно остановить», — призвала Рид.

По мнению общественницы, действия американского правительства часто становятся абсурдными.

Полковник в отставке, дипломат Анна Райт также добавила, что из-за внешней политики Белого дома, в частности, из-за войны в Ираке, ушла с госслужбы.

«Неважно, кто это начал и по каким причинам, гражданские люди погибают, их дома разрушают, они становятся беженцами», — сказала Райт и добавила, что участвует в акции с тем, чтобы попросить американцев надавить на своих конгрессменов, чтобы поддержка оружием Украины прекратилась и начались переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице США 19 февраля началась массовая акция против оказания военной помощи Украине. Сотни человек собрались ещё до начала марша у мемориала Линкольна.