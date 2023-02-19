На улицах Вашингтона проходит массовая акция против военной помощи Украине

Вашингтон, , 22:04 — REGNUM В столице США 19 февраля началась массовая акция против оказания военной помощи Украине. Сотни человек собрались ещё до начала марша у мемориала Линкольна.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

Митингующие держат в руках российские флаги и плакаты с надписями против «поддержки нацистов Украины».

Организаторы акции заявляют, что позже участники направятся к Белому дому.

Участники митинга также призывают власти к прекращению оказывать финансовую помощь ВСУ, мирным переговорам и роспуску НАТО.

Призывающий участвовать в акции бывший член Палаты представителей Рон Пол сказал, что люди соберутся, чтобы «осудить лунатичное движение Вашингтона к третьей мировой войне».

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран проходят акции протеста против новых поставок вооружения на Украину. Так, 19 февраля на улицы вышли жители итальянского города Пиза. В немецком Мюнхене прошёл митинг с призывом начать мирные переговоры по конфликту на Украине. Акции в поддержку России прошли в австралийском Сиднее.