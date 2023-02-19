В результате обстрела в Донецке погиб один человек и пострадали одиннадцать

Донецк, , 23:33 — REGNUM Один человек погиб в Донецке 19 февраля из-за обстрела города со стороны ВСУ. Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил об одиннадцати раненных.

Обстрел Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Снаряды в том числе прилетели в центр города. Удар по населённому пункты был массированным.

Совместный центр по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил о прилёта 26 ракет калибра 155 мм. В том числе 12 снарядов упали в Киевском районе Донецка и 14 — в Петровском.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 19 февраля по городу было выпущено 20 снарядов натовского калибра. Повреждения получили несколько зданий, в том числе детский сад, прокуратура и общежитие.