Донецк, 19 февраля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. В результате обстрела Военными формированиями Украины в Ворошиловском районе Донецка число раненых увеличилось до десяти человек, сообщает 19 февраля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, подтвердили обстрел ВСУ Петровского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка.

За полтора часа украинские военные выпустили по городу более 20 снарядов натовского калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке после обстрелов остановили движение некоторых троллейбусных маршрутов. ВСУ попали в крышу общежития № 2 ДонНТУ, зафиксированы прилёты на спортивную площадку школы № 2 по ул. Артёма, трибуны РСК «Олимпийский», около детского сада № 294.