Москва, 19 февраля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых» предложили свои концепции оформления «первичек» и сувенирной продукции. Об этом 19 февраля сообщил председатель правления движения Григорий Гуров.

edu.gov.ru Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

«Ребята делились предложениями не только по созданию сувенирной продукции и одежды, но и обсуждали визуальные концепции дизайна помещений первичных отделений «Движения первых», — сообщил он, добавив, что встреча прошла в академии Росмолодежи «Меганом».

Гуров отметил, что детям важно чувствовать общность. По его словам, они хотят, чтобы «пространство их жизни было наполнено реализацией собственных творческих идей».

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По мнению детей отделения «Движение первых» должны легко адаптироваться под запросы каждого, превращаясь в амфитеатр, место для просмотра кино или зону для проведения встреч. Участники также добавили, что «первички» должны быть оборудованы пунктами раздельного сбора мусора, местами для хранения наград и зоной для проведения съемок.

Группа, занимавшаяся разработкой атрибутов, предложила визуализацию металлических значков для одежды («пинов») и вещей со светоизлучающими элементами. Также участники движения предложили экологическую подлинейку вещей, которая состоит из переработанных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января по всей стране открыто почти 300 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых».