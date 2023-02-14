Москва, , 17:33 — REGNUM Председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров поддержал идею заместителя главы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о введении школьных значков. Об этом сообщает РИА Новости.

Григорий Гуров © Станислав Красильников/ТАСС

Ранее Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову ввести ношение патриотических значков как элемента школьной формы.

Гуров назвал идею интересной, а также предложил сделать значки атрибутом, выдаваемым за какие-то заслуги. По его мнению, в таком случае ценность каждого значка для ребёнка будет значительно выше.

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Он напомнил, что участники движения в скором времени посетят академию Росмолодежи «Меганом», где займутся разработкой атрибутики. Там же, по словам Гурова, дети смогут представить свои предложения для школьных значков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января по всей стране открыто почти 300 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых».