Берлин, , 16:50 — REGNUM Несмотря на принятие мер для урегулирования энергетического кризиса, следующей зимой страны Европы могут столкнуться с трудностями. Об этом, как передает немецкий интернет-портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Фатих Бироль © IMAGO. Heikki Saukkomaa/Global Look Press

По его словам, в этом году Европе повезло, поскольку зима выдалась мягкой, а Китай сократил потребление газа.

«Было бы неправильным расслабляться. Нельзя сейчас праздновать, не задумываясь о следующей зиме», — предупредил глава МАЭ.

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Бироль положительно оценил решение немецких властей по расширению инфраструктуры для приёма сжиженного природного газа, однако он подчеркнул, что в 2023 году свободный объём СПГ составит 23 млрд куб. м., из которых 80% может забрать Китай.

По его мнению, с возвращением такого крупного импортёра, как Китай, могут вырости цены на энергоносители. По этой причине Бироль призвал ускорить развитие возобновляемых источников энергии, чаще использовать в домохозяйствах тепловые насосы, а также рассмотреть возможность более активного использования ядерной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелу заявил, что в стране в январе не закупили ни одного кубометра газа из России.