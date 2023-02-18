Рим, 18 февраля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на полях конференции по безопасности в Мюнхене предположил, что зима 2024 года будет сложнее из-за газового кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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«Я высоко оценил усилия ЕС по преодолению газового кризиса этой зимой, но следующая зима будет еще более тяжелой», — написал Бирол в Twitter.

Топ-менеджер добавил, что в этой связи необходимо создать новый генплан для европейской промышленности. Конкретики он не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, даже с появлением новых мощностей для импорта сжиженного природного газа европейский рынок останется чрезмерно напряженным минимум до конца 2026 года, заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.