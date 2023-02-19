Донецк, , 13:00 — REGNUM Под Артёмовском для ВСУ складывается тяжёлая обстановка. Об этом 19 февраля написал в своём телеграм-канале военный репортёр Евгений Поддубный.

Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок «Хоста» в зоне проведения специальной военной операции © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он указал на то, что ВСУ пытаются сохранить боевую устойчивость на всех ключевых участках фронта и сформировать ударный резерв для весенне-летней кампании.

Репортёр отметил, что свежие подразделения ВСУ отправляют в бой только в критической ситуации.

«Под Артёмовском для врага обстановка складывается тяжелая, если еще пару недель назад в ВСУ надеялись на то, что штурмовики ЧВК «Вагнер» не смогут поддерживать высокие темпы наступления, то после потери Парасковиевки таких надежд более нет», — написал он, уточнив, что при определенных успехах российских военнослужащих ВСУ придется «выскакивать» из Артёмовска.

Военный корреспондент также допустил, что, может, уже будет поздно и некоторые подразделения врага попадут в окружение.

«Но опять же, произойдет это только в случае сохранения инициативы и темпа продвижения музыкантов», — написал он, добавив, что рядом с населённым пунктом Кременная главной российской ударной силой являются десантники, которые работают спокойно и хорошо, используют современные боевые машины.

Как передавало ИА REGNUM, командир ВСУ рассказал о сверхсложном положении в Артёмовске.

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