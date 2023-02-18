ДНР, 18 февраля, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Командир ВСУ с позывным Мадьяр обратился к участникам Мюнхенской конференции по безопасности с призывом «не терять ни минуты» в поддержке украинской армии. Обстановка в районе Артёмовска «сверхсложная», заявил он.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военный рассказал, что солдаты находятся на востоке, в самой горячей точке фронта, а каждая минута увеличивает потери войска.

По его словам, российская армия всесторонне «давит» большим количеством техники и личного состава.

Напомним, что ожесточенные бои за Артёмовск продолжаются с октября 2022 года.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 18 февраля заявил об улучшении позиции российских войск в районе Артёмовска. В частности, освобождение населённого пункта Парасковиевка приближает перекрытие дороги на Часов Яр — единственного оставшегося пути для снабжения ВСУ.

Днём ранее, 17 февраля, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала горожан к эвакуации из Артёмовска, «если они законопослушные, патриотичные граждане». Чиновница отмечала, что в городе остаются около 6 тыс. мирных жителей.