Париж, 19 февраля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Французский политик Флориан Филиппо, известный своими прямыми высказываниями в отношении конфликта на Украине и выделении помощи киевской армии, считает, что страны НАТО «в стремительном порыве приближают третью мировую войну».

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

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«Мюнхенская конференция по безопасности — это стремительный порыв к третьей мировой войне, потому что НАТО проигрывает», — написал Филиппо на своей странице в Twitter.

Ранее Филиппо обвинял президента Франции Эммануэля Макрона, что он, поддерживая Украину, ведёт к войне. Французы осуждают правительство страны за такую позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе YouTube рассказал о том, как военнослужащие ВСУ массово оставляют свои позиции и бегут. За это солдаты подвергаются казням и пыткам со стороны командования.