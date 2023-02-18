Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал о массовом бегстве украинских солдат с передовой

Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе YouTube рассказал о том, как военнослужащие ВСУ массово оставляют свои позиции и бегут. За это солдаты подвергаются казням и пыткам со стороны командования.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Макгрегор отметил, что в рядах ВСУ очень много дезертиров. В основном поле боя отставляют молодые люди.

Нежелающих воевать СБУ отлавливают и возвращают на передовую.

Экс-советник минобороны США уверен, что никакие поставки западного оружия не позволят Украине одержать победу.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция США давать Украине столько поддержки, сколько потребуется, может привести к расширению масштабов войны. Такое мнение высказал американский политолог Дэниел Депетрис.