Депутат Шеремет: Евросоюз утратил самостоятельность и превратился в американскую резервацию

Москва, , 01:30 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил, что Евросоюз утратил свою былую самостоятельность и превратился в «американскую резервацию», комментируя высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине.

Флаги ЕС Thijs ter Haar

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«Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня — это американская резервация, которая находится под жестким надзором со стороны США и НАТО», — сказал Шеремет РИА Новости, добавив, что спецоперация сорвала долгосрочный план Америки по развалу России и ее экономики.

По словам депутата, страх и раболепие европейцев перед США толкает их на «суицидный поступок» — развязывание масштабной войны с ещё недавно дружественной Россией.

«Успешная экономика стран ЕС благодаря США и их неразумной политике, канула в Лету», — заключил Михаил Шеремет.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине и «скатывается к войне», заявил 18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.