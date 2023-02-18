Орбан назвал коллег по ЕС лунатиками и заявил, что Евросоюз скатывается к войне

Будапешт, , 18:57 — REGNUM Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине и «скатывается к войне», заявил 18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, ЕС «балансирует на грани», фактически уже находясь «в состоянии опосредованной войны» с Россией. Тех европейских политиков, которые поддерживают эту линию, венгерский премьер назвал «лунатиками на крыше».

Составляющими этого участия в войне являются поставки в Киев всё более современного и мощного вооружения, сказал Орбан.

Как сообщалось ранее, 18 февраля Орбан также заявил, что все страны ЕС и НАТО, кроме Венгрии, выступают за продолжение конфликта на Украине. ЕС, всё больше втягиваясь в конфликт, может принять решение об отправке на Украину «миротворцев», допустил Орбан.