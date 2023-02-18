В ФРГ ответили на призыв украинской стороны предоставить кассетные бомбы

Берлин, , 17:52 — REGNUM Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал требование украинской стороны предоставить Киеву кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Об этом немецкий парламентарий заявил 18 февраля в эфире телеканала Ntv.

Бундестаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Он назвал требование Киева «ошибкой», подчеркнув, киевский режим «требует всего».

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«Только потому, что они чего-то требуют, не означает, что это нужно реализовать», — сказал Хофтрайтер. Он подчеркнул, что призыв к передачи такого оружия является «неумным».

Ранее в ходе Мюнхенской конференции вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков потребовал от стран запада предоставить киевскому режиму запрещенные кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страны ЕС и НАТО не должны беспокоиться из-за сокращения числа боеприпасов на складах после поставок Украине.