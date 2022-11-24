ВСУ разбросали запрещённые мины «Лепесток» в Новой Каховке и расположенных рядом сёлах

Новая Каховка, Херсонская область, , 15:15 — REGNUM Запрещённые мины «Лепесток» в Новой Каховке и расположенных рядом селах Херсонской области разбросали боевики киевского режима, в результате чего участились случаи подрыва местных жителей. Об этом 24 ноября сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

ПМФ-1 «Лепесток» ️Представительство ДНР в СЦКК

«Во время недавнего обстрела ВСУ разбросали на территории Каховки и Новой Каховки противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». И в последнее время участились случаи подрыва местных жителей на этих минах», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ввиду этого местные власти запретили выход к берегу Днепра и в Новой Каховке, и в прибрежных селах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные киевского режима уже начали проходить обучение на территории Польши под руководством канадских военных.