Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении
Москва, 18 февраля 2023, 14:36 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении до 20 военных ВСУ, сообщили 18 февраля в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, были уничтожены четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные усиливают группировку на подконтрольной части Запорожской области.
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