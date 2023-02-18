Рогов: ВСУ стягивают подкрепление в подконтрольную часть Запорожской области

Мелитополь, , 14:08 — REGNUM Украинские военные усиливают группировку на подконтрольной части Запорожской области, заявил 18 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В зоне специальной военной операции © РИА Новости

«На фоне значительных потерь боевики Зеленского начали стягивать на запорожский участок фронта подкрепление», — сказал он.

При этом Рогов отмечает, что в рядах ВСУ на данном направлении ежедневно погибают около 150 человек, уничтожаются до полутора десятков единиц тяжёлой военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным спецслужб, ВСУ на запорожском направлении могут оставить один из участков фронта из-за подавленного морального состояния.

Среди украинских военных растёт недовольство командованием и снабжением, солдаты собирают продукты и медикаменты у местных жителей.