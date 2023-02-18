Французский политик Асселино осудил тактику американских СМИ, молчащих о «Чернобыле в Огайо»

Париж, , 06:28 — REGNUM Экологическую катастрофу, подобную той, которая произошла в американском штате Огайо называли бы халатностью Владимира Путина или Си Цзиньпина, если бы ЧП произошло в России или Китае. Такое мнение высказал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. В своём аккаунте в Twitter политик назвал произошедший в США взрыв химикатов событием, которое может повлиять на всё северное полушарие.

Крушение поезда Shkumbin Saneja

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«Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо…» — иронизировал политик.

Асселино подчеркнул, что экологическая катастрофа в Огайо масштабна и счёл лицемерием замалчивание инцидента американскими журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в США замалчивают последствия схода с рельсов поезда с химикатами в Огайо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Целью такой тактики она назвала намерение избежать информационного удара по администрации президента США Джо Байдена.