Москва, , 13:24 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США замалчивают катастрофу в Огайо. Об этом она заявила на брифинге.

Сход с рельсов перевозившего опасные вещества поезда © IMAGO/mpi34/MediaPunch/ТАСС

Она отметила, что Вашингтон замалчивает провалы США, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья людей грузов.

«В ход идет все сейчас для того, чтобы в США администрация Байдена была выведена из-под информационного удара по теме катастрофы», — заявила дипломат.

Напомним, что 3 февраля в штате Огайо сошёл с рельс грузовой состав, который перевозил десятки вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии вспыхнул пожар, произошёл взрыв, а в атмосфере оказались опасные вещества. Из-за схода с рельсов поезда с химикатами в штате Огайо объявили эвакуацию жителей города Восточная Палестина.