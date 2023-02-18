Париж, , 06:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон ведёт страну к войне. Об этом заявил в Twitter политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Эммануэль Макрон Официальное интернет-представительство президента России

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«Макрон сказал об Украине: «Мы готовы к затяжному конфликту», а он спрашивал мнение у французов? Ну, конечно же, нет! Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим», — возмутился Филиппо.

Французский лидер не раз призывал и убеждал западных союзников продолжать оказывать Украине военную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что Россия не способна и не должна выиграть в конфликте на Украине. Также он считает несвоевременным начало мирных переговоров.