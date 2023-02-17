Новое заявление президента Франции о России высмеяли в соцсетях

Париж, , 21:58 — REGNUM Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что Россия не способна и не должна выиграть в конфликте на Украине. Также он считает несвоевременным начало мирных переговоров. Его высказывания рассмешили французов.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин, должно быть, уже боится», — комментирует слова французского лидера один из пользователей Twitter, «да и армия лишена всего, кроме водяных пистолетов».

«Прекратите разжигать мировую войну», — требует автор.

Другой читатель считает, что если Запад начнёт войну с Россией, то «вам придётся идти на фронт в одиночку. Этого хочет Украина, а вы все идёте на поводу у её диктатора».

«Это уже слишком», — пишет автор, добавив, что уже пожаловался на аккаунт Макрона «за разжигание ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции убеждал западных союзников продолжать оказывать Украине существенную поддержку для помощи в её проведении контрнаступления.