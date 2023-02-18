Госсекретарь США Блинкен выразил благодарность президенту Сербии Вучичу за поддержку Украины

Вашингтон, , 03:31 — REGNUM В ходе конференции по безопасности в Мюнхене госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем тему нормализации отношений с Косово, а также поблагодарил его за помощь Украине.

Александр Вучич Sns.org.rs

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«Я выразил нашу благодарность за то, что Сербия продолжает поддерживать Украину», — написал Блинкен в Twitter, не уточнив, какую поддержку он имеет ввиду.

Ранее госсекретарь призвал Сербию присоединиться к поддержке Киева в конфликте с Россией.

Вучич, в свою очередь, журналистам сказал, что двусторонние отношения между Сербией и США продолжают укрепляться.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон поддерживает амбиции Сербии стать частью ЕС. США готовы работать с ней и европейскими партнерами над достижением этой цели.