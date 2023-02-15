Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Киева в конфликте с Россией.

Госсекретарь США Энтон Блинкен © MICHAEL REYNOLDS/EPA/TASS

«Я также призываю Сербию поддержать Украину в войне, которую неспровоцированно, неоправданно и жестоко ведет Россия», — заявил он.

По его словам, Вашингтон поддерживают амбиции Сербии стать частью ЕС, США готовы работать с ней и европейскими партнерами над достижением этой цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель США и Евросоюза по отношению к Сербии заключается в том, чтобы преломить политическую волю руководства страны и заставить присоединиться к антироссийским санкциям.

По мнению Марии Захаровой, «Вашингтон и Брюссель из кожи вон лезут, чтобы втянуть Сербию в свой «антироссийский фронт».