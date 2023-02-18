Разведчик Риттер: США атакуют любого союзника по НАТО ради собственной выгоды

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон готов атаковать любого союзника по Североатлантическому альянсу ради собственной выгоды. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Скотт Риттер U. S. Army

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По мнению Риттера, НАТО никому не помогает, если это не играет на руку Вашингтону.

«Если вы состоите в НАТО, скажу так: угроза «номер один» для альянса — это США. Мы бесцеремонно атаковали Германию. Не стоит думать, что на этом всё остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд. Когда Германия стала «неудобной» из-за желания получать доступный российский газ, мы ударили её ножом в спину», — признал Скотт Риттер.

По словам военного, США используют НАТО как инструмент, который они готовы сломать, когда он станет не нужным, а значит «у альянса нет причины существовать».

Офицер также уверен, что у ВСУ закончатся боеприпасы к лету, а у НАТО ничего не осталось для поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон, пока на Украине идёт война, не только поддерживает Киев, но и извлекает уроки с прицелом на возможное столкновение с Китаем в будущем. Об этом заявила обозреватель Associated Press Тара Копп.