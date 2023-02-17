Associated Press: США использовали конфликт на Украине для подготовки к войне с Китаем

Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Вашингтон, пока на Украине идёт война, не только поддерживает Киев, но и извлекает уроки с прицелом на возможное столкновение с Китаем в будущем. Об этом заявила обозреватель Associated Press Тара Копп.

Влияние США на Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению автора, Поднебесная остаётся «самой большой проблемой Америки». Украинский конфликт дал опыт США, который можно применить в Тайване.

Замминистра обороны Кэтлин Хикс заявила, что Украина «была скорее подходом «холодного старта», чем запланированным подходом, и мы применим эти уроки».

Что касается Китая, то, по мнению Хикс, высадка морского десанта является самой сложной военной операцией. Но та же проблема также затруднит пополнение запасов, особенно если Китай перекроет доступ к океану.

«Пекин хочет быть готовым к вторжению на Тайвань к 2027 году, а США являются главным союзником и поставщиком оборонительного оружия», — резюмирует Копп, добавив, что «Тайвань должен начать войну со всем, что ему нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, киевская армия не сможет противостоять российской из-за нехватки боеприпасов. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.