Премьер-министр Великобритании Сунак подгоняет Запад к увеличению военной помощи Украине

Лондон, , 02:46 — REGNUM Власти Британии считают, что страны Запада должны в разы увеличить военную помощь Украине — не менее уровня всего 2022 года. Причём сделать это надо быстрее. Об этом планирует сказать премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по безопасности в Мюнхене. Канцелярия опубликовала его подготовленное выступление.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что премьер призовет «сравнять уровень поддержки, оказанной Украине в прошлом году, в течение недель, а не месяцев».

По заверениям Лондона, долгосрочный мир на Украине потребует «усиления международного права и создания новых рамок долгосрочной безопасности» путем наращивания Киеву поставок западного вооружения.

«Мы обязаны дать им продвинутые средства стандарта НАТО, которые им будут нужны в будущем. И мы обязаны продемонстрировать, что мы будем на их стороне, желая и будучи способными помочь им защитить свою страну снова и снова», — считает Риши Сунак.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Украины Владимир Зеленский заявил в своём видеообращении о снятии запрета на поставки Киеву дальнобойных ракет и создании «авиационной коалиции».