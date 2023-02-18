Зеленский заявил о снятии табу на поставку ВСУ дальнобойных ракет
Киев, 18 февраля 2023, 00:10 — REGNUM Лидер Украины Владимир Зеленский заявил в своём видеообращении о снятии запрета на поставки Киеву дальнобойных ракет и создании «авиационной коалиции».
Читайте также: Bloomberg: из-за конфликта на Украине в мире началась гонка вооружений
«Есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для всемирной безопасности создание авиационной коалиции для Украины», — сказал Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, учёт запасов оружия и техники, а также пересмотр военных доктрин в странах всего мира запустил конфликт на Украине. О фактическом начале гонки вооружений сообщило информационное агентство Bloomberg.