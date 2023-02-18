«Русская Весна»: бойцы из группировки «Отважные» взяли в плен десантника ВСУ

Кременная, ЛНР, , 02:14 — REGNUM Бойцы спецназа группы «Отважные» в ходе штурма опорного пункта возле Кременной в ЛНР взяли в плен раненного в бедро украинского десантника, сообщает «Русская Весна».

Российская техника в зоне СВО Министерство обороны Российской Федерации

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Было понятно, что ранение слишком тяжёлое, но российские военные попытались ему оказать медицинскую помощь до отправки в госпиталь. Он умер по пути.

Это произошло ещё в январе, но обнародовано было только 17 февраля — фото и видео взятия в плен появилось в сети.

По неофициальной информации телеграм-каналов, этот пленный был в составе группы боевиков, которые казнили российских солдат в Макеевке в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ забросали гранатами своих сослуживцев, решивших сдаться в плен к российским военным в ДНР. Видеоролик с рассказом военнопленного об этом опубликовал 15 февраля телеграм-канал RT.