RT: военные ВСУ забросали сослуживцев гранатами после решения сдаться

Донецк, , 18:09 — REGNUM Военнослужащие ВСУ забросали гранатами своих сослуживцев, решивших сдаться в плен к российским военным в ДНР. Видеоролик с рассказом военнопленного об этом опубликовал 15 февраля телеграм-канал RT.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам пленного украинского военнослужащего, он находился в селе Первомайском. Российские военные пошли на штурм, и его группа решила сдаться, так как двое уже были убиты, а остальные «ничего не могли сделать».

«Нас взяли в плен. Потом наши дроны летали и скидывали ВОГи (осколочные боеприпасы для гранатомётов)», — рассказал пленный.

Двоих убило и двоих «затрёхсотило», он сам получил осколочные ранения. Российские военные помогли раненому выйти в безопасное место, оказали первую помочь и накормили.