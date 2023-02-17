Белоруссия призвала ООН пригласить Порошенко, Меркель и Олланда отчитаться по «Минску-2»

Штат Нью-Йорк, США, , 23:38 — REGNUM Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал членов Совета безопасности ООН пригласить экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, бывших президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко для отчета об исполнении минских соглашений.

Ангела Меркель и Пётр Порошенко Müller / MSC

Читайте также: Белоруссия призвала ООН к осуждению политики Запада по «Минску-2»

Постпред предложил также дать оценку добровольным признаниям трёх сторон и удивился почему Совбез до сих пор этого не сделал, ведь для этого есть все необходимые полномочия.

Рыбаков подчеркнул, что ООН придётся отвечать за происходящшее в ситуации по Украине.

«Если не в реальном суде или трибунале, то на суде истории», — заключил Рыбаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности заявил, что его государство будет голосовать против подготовленной Западом антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, если в ней не будет содержаться осуждение западных политиков о том, что минские соглашения исполнять не предполагалось.