Минск, , 22:37 — REGNUM Белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности заявил, что его государство будет голосовать против подготовленной Западом антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, если в ней не будет содержаться осуждение западных политиков о том, что минские соглашения исполнять не предполагалось.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«На рассмотрение ГА ООН вносится очередной проект резолюции с обвинениями в агрессии в адрес России, в котором не говорится об истинных причинах нынешнего конфликта — уничтожении в течение восьми лет жителей Донбасса, возрождении на Украине нацизма, активных действиях Запада по превращению Украины в анти-Россию», — сказал Валентин Рыбаков.

Постпред добавил, что Белоруссия не будет выступать «на этом шоу», но проголосует против этого проекта резолюции, если в него не будут внесены соответствующие изменения.

Голосование состоится 22 февраля. Сессия созывается рядом западных стран, в том числе Украиной, и приурочена к годовщине начала специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев отказался от выполнения минских соглашений в угоду геополитическим амбициям западных стран, что, в свою очередь, оказалось трагедией для страны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.