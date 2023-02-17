Кирби: США будут приветствовать поставку другими странами истребителей Украине

Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Власти США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, однако сами не говорили об оказании такой помощи. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

Джон Кирби Secretary of Defense Public Affairs

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«Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители господину Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать», — сказал Кирби журналистам.

По словам представителя Пентагона, Вашингтон не говорил западным странам, что они могут или не могут поставлять Украине. Также Кирби заверил, что в США не обучают украинских пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, США не побуждают Украину наносить удары «вглубь России», заявил Джон Кирби.