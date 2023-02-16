В Белом доме заявили, что США не побуждали Украину наносить удары «вглубь России»

Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Власти США не побуждают Украину наносить удары «вглубь России», заявил 16 февраля советник Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби © Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Такая позиция озвучивалась публично, она же доносилась до киевских лидеров и в частных контактах, отметил он.

При этом в Вашингтоне не относят к числу территорий России регионы, вернувшиеся в ее состав в 2014–2022 годах (Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области).

В начале февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о планах ВСУ наносить удары американскими ракетами большой дальности по «временно оккупированным территориям».