Постпред РФ при ООН Небензя считает, что отказ от минских соглашений оказался трагедией для Украины

Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Киев отказался от выполнения минских соглашений в угоду геополитическим амбициям западных стран, что, в свою очередь, оказалось трагедией для страны. Об этом 17 февраля заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН (СБ ООН), созванного по российской инициативе и посвященного Минским договоренностям.

«Отказ от выполнения минских соглашений оказался трагедией для Украины, произошедшей из-за преступной политики украинского руководства, подзуживаемого коллективным Западом», — сказал он, выразив уверенность, что жители Украины ещё оценят «это преступление».

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Небензя напомнил, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского избрали большинством голосов лишь потому, что он обещал защитить русский язык и межнациональное согласие. Он также акцентировал внимание на том, что после избрания украинский лидер забыл о своей предвыборной программе и «проложил курс на конфронтацию с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников нарастить поставки вооружения на Украину и сравнил конфликт с Россией с битвой библейских Давида и Голиафа.