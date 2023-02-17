Минск, 17 февраля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности заявил, что его государство будет голосовать против подготовленной Западом антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, если в ней не будет содержаться осуждение западных политиков о том, что минские соглашения исполнять не предполагалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

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Рыбаков подчеркнул, что в проекте резолюции с обвинениями в адрес России не говорится об истинных причинах конфликта на Украине — уничтожении в течение восьми лет жителей Донбасса, возрождении нацизма.

Постпред добавил, что Белоруссия не будет выступать «на этом шоу», но проголосует против этого проекта резолюции, если в него не будут внесены соответствующие изменения.

Голосование состоится 22 февраля. Сессия созывается рядом западных стран, в том числе Украиной, и приурочена к годовщине начала специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев отказался от выполнения минских соглашений в угоду геополитическим амбициям западных стран, что, в свою очередь, оказалось трагедией для страны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.