Зеленский обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию
Зеленский: Россия готовит план нападения на Молдавию и другие страны бывшего СССР
Киев, 17 февраля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Россия разрабатывает план нападения на Молдавию, заявил 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Иван Шилов ИА REGNUM
Молдавия
С аналогичными высказываниями украинский лидер выступал и раньше. Доказательств он не привел.
Кроме того, сказал президент Украины, Россия планирует захват остальных государств, входивших в состав Советского Союза.
В МИД России ранее опровергли заявления Зеленского о якобы готовящемся Москвой «государственном перевороте» в Молдавии.
Как сообщалось ранее, Зеленский 17 февраля заявил, что на поставки оружия Украине у западных стран не должно быть «никаких табу».