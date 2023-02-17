Киев, 17 февраля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Россия разрабатывает план нападения на Молдавию, заявил 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

С аналогичными высказываниями украинский лидер выступал и раньше. Доказательств он не привел.

Кроме того, сказал президент Украины, Россия планирует захват остальных государств, входивших в состав Советского Союза.

В МИД России ранее опровергли заявления Зеленского о якобы готовящемся Москвой «государственном перевороте» в Молдавии.

Как сообщалось ранее, Зеленский 17 февраля заявил, что на поставки оружия Украине у западных стран не должно быть «никаких табу».