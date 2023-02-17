Екатеринбург, 17 февраля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Банк России, возможно, пересмотрит лимит для бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом 17 февраля заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Cbr.ru Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова

По словам представителя ЦБ, регулятору поступил соответствующий запрос.

«У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся», — ответила она на вопрос, планирует ли Банк Росии пересмотреть лимит для бесплатных переводов через СБП.

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В настоящее время граждане страны могут бесплатно переводить через СБП 100 тыс. рублей в месяц. За переводы, превышающие данный лимит, взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за перевод.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ продолжит усовершенствовать налоговое законодательство в ответ на включение России в чёрный список налоговых юрисдикций.